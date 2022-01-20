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34 минуты назад

Байден уточнил, что будет считаться вторжением на Украину

США будут считать вторжением любое пересечение границы Украины российскими войсками и отреагируют санкциями. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Байден уточнил, что будет считаться вторжением на Украину
Фото: ReutersReuters

«Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», - сказал американский лидер.

По его словам, за этими действиями последует «жесткий и скоординированный экономический ответ».

Зеленский отреагировал на слова Байдена о "незначительном вторжении"

Байден также заявил о готовности США принять меры, если Россия будет действовать против Украины невоенными методами.

Ранее президент США заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой». По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила о предложенном республиканцами в Конгрессе США законопроекте, предлагающем объявить Россию «государством - спонсором терроризма» и ввести санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода «Северный поток – 2», премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, предпринимателя Романа Абрамовича и еще 30 человек.

В мире,Михаил Мишустин,Роман Абрамович,Джозеф Байден,Алексей Миллер,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,Конгресс США,Газпром,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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