Байден уточнил, что будет считаться вторжением на Украину

«Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», - сказал американский лидер.

Ранее президент США заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой». По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.