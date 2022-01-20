В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
15 минут назад

Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году

Президент России Владимир Путин в 2008 году доказывал лидеру США Джорджу Бушу, что Украина «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ. Детали разговора между двумя лидерами раскрыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает канал In time Ukraine в YouTube.

Блинкен раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: Украина — ненастоящее государство», — рассказал Блинкен.

По мнению госсекретаря, это свидетельствует о том, что Путин давно готовился к вторжению на Украину.

На встречу с Путиным предложили отправить бывших президентов США

Блинкен добавил, что подобные заявления ставят под вопрос независимость не только Украины, но и всех бывших советских республик. Он привел в пример «вторжение России в Грузию» в 2008 году и «действия России в Молдавии». По словам чиновника, действия Путина угрожают развитию демократии в этих странах.

Своим заявлением Блинкен также попытался оправдать поставки американских вооружений на Украину. Он уточнил, что такие действия Россия не может рассматривать как провокационные и что такая трактовка «переворачивает мир с ног на голову».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал Украину великой державой. Он сделал это в Twitter, ответив американскому лидеру Джо Байдену на рассуждения о допустимости «небольшого вторжения» России.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джордж Буш,Джозеф Байден,Владимир Путин,Lenta.ru,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители