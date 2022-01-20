Президент Молдавии обратилась к нации из-за газового кризиса

"У Молдовы нет традиционных источников энергии, а правительства, которые ранее руководили страной, игнорировали необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику. Поэтому мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Всего за несколько месяцев цены на газ выросли более чем в 10 раз, а цены на товары и услуги, которые мы производим и экспортируем, практически не изменились", - сказала Санду в выступлении, размещенном на сайте президента.