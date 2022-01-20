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20 января

Минфин США объявил о введении санкций против России

Минфин США ввел санкции против России в связи с ее «причиняющими вред действиями за рубежом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 января.

Минфин США объявил о введении санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под ограничительные меры попали четверо людей, являющихся украинцами. Среди них — Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин, отмечается на сайте Минфина.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».

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