«Без понятия»: Байден ответил на вопрос о своем психическом здоровье

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, почему 48% опрошенных американцев сомневаются в его психическом здоровье, пишет «Коммерсантъ».
На прошедшей накануне пресс-конференции Байдена консервативный телеканал NewsMax, опираясь на данные недавнего опроса Politico, спросил американского президента, почему 48% американцев сомневаются в его психическом здоровье.
«Без понятия», - ответил Байден, после чего дал возможность задать вопрос следующему журналисту.
По данным последнего опроса газеты Politico и компании Morning Consult, 48% опрошенных американцев считают, что у Байдена есть проблемы с психическим здоровьем, а 46% респондентов уверены, что он «психически здоров», пишет «Газета.ру».
То, что Байден физически здоров, отметили 40% опрошенных, еще 50% имеют противоположное мнение. Около 39% американцев считают Байдена сильным лидером, 37% отмечают, что он четко излагает мысли.