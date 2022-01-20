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20 минут назад

«Без понятия»: Байден ответил на вопрос о своем психическом здоровье

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, почему 48% опрошенных американцев сомневаются в его психическом здоровье, пишет «Коммерсантъ».

«Без понятия»: Байден ответил на вопрос о своем психическом здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошедшей накануне пресс-конференции Байдена консервативный телеканал NewsMax, опираясь на данные недавнего опроса Politico, спросил американского президента, почему 48% американцев сомневаются в его психическом здоровье.

«Без понятия», - ответил Байден, после чего дал возможность задать вопрос следующему журналисту.

По данным последнего опроса газеты Politico и компании Morning Consult, 48% опрошенных американцев считают, что у Байдена есть проблемы с психическим здоровьем, а 46% респондентов уверены, что он «психически здоров», пишет «Газета.ру».

То, что Байден физически здоров, отметили 40% опрошенных, еще 50% имеют противоположное мнение. Около 39% американцев считают Байдена сильным лидером, 37% отмечают, что он четко излагает мысли.

В мире,Джозеф Байден,Газета.Ru,
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