Байден ответил на вопрос о своем психическом здоровье

На прошедшей накануне пресс-конференции президента США Джо Байден ответил на вопрос, почему 48% опрошенных американцев сомневаются, что он психически здоров. Ранее подобный опроса провела компания Morning Consult.

Я не знаю, — ответил Байден.

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Также результаты опроса показали, что 37% респондентов оценивают работу Байдена на посту президента на «двойку». Также более 50% американцев согласились с тем утверждением, что «Президент Байден — слабый лидер».

Американский лидер Джон Байден заявил, что предоставляет возможность гражданам страны оценивать, насколько его умственное состояние подходит для должности президента. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Незадолго до этого, как пишет РИА Новости, жители США поучаствовали в опросе, показавшем, что 49% населения полагают, что состояние ума Байдена не подходит для работы главы государства.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», - высказался президент Соединенных Штатов.

Согласно исследованию газеты Politico и компании Morning Consult, 48% опрошенных американцев отметили, что у президента США Джо Байдена есть проблемы с психическим здоровьем, а 46% респондентов считают, что он «психически здоров».

В хорошем физическом здоровье Байдена не сомневаются 40% опрошенных, а 50% считают совсем иначе. Лишь 39% американцев считают его сильным лидером и 37% — что он четко излагает свои мысли.

В ходе опроса 1,998 американцев оценили характеристики президента Байдена, перечень которых предоставили авторы исследования.

Согласно данным компании Morning Consult, рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена достиг рекордных значений в 56 процентов, что делает его одним из самых непопулярных лидеров страны за всю историю, сообщает РБК.

20 января исполнился год с момента избрания Байдена на пост президента США. Несмотря на то что во время выборов 2021 года он набрал рекордное количество голосов, на данный момент его рейтинг стремительно падает. Снижение уровня доверия произошло на фоне роста безработицы, инфляции и плохого состояния национальной системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Представители частной аналитической компании Morning Consult рассказали, что общий рейтинг одобрения Байдена среди населения США составляет лишь 40 процентов. Таким образом, он стал одним из самых непопулярных президентов за всю историю страны.

Байден остается популярным среди избирателей-демократов: его поддерживают 78 процентов, но безоговорочно — лишь 34 процента. Среди республиканцев рейтинг недоверия американского президента составляет 91 процент.

Низкий рейтинг Байдена может привести к потере мест Демократической партии в Палате представителей США на выборах, которые назначены на 8 ноября 2022 года. На данный момент Республиканская партия удерживает в Конгрессе небольшое большинство, но в 2022-м разрыв между количеством представителей партии может увеличиться.

Лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал, какие проблемы со здоровьем президента США усилились. Об этом сообщает РИА «Новости».

О'Коннор отметил, что глава Белого дома стал чаще «прочищать горло», добавив, что этот симптом, наблюдаемый давно, требует более детального исследования.

Кроме того, походка Байдена стала за год значительно менее гибкой.

Американского лидера лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии и небольшой сенсорной невропатии ног.

Тем не менее, О'Коннор заключил, что президент Соединенных Штатов может исполнять свои обязанности «без каких-либо исключений».

Психическое здоровье 78-летнего американского президента Джо Байдена с каждый днём становится всё хуже и вскоре политик будет вынужден уйти в отставку. Такого мнения придерживается бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон, сообщает The Hill.

Эксперт участвовал в программе телеканала Fox News. Её ведущий Шон Хэннити усомнился в способности Байдена пройти тест на когнитивные способности. Он сравнил политика с бывшим президентом страны Дональдом Трампом, который прошёл «очень сложный тест» из 30 вопросов.

Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти, — высказал мнение Хэннити.

Журналист поинтересовался у своего гостя, согласен ли он с такой оценкой умственных способностей Байдена. Бывший врач Белого дома подчеркнул, что до момента президентской кампании говорил, что со здоровьем у политика «будет только хуже».

С этим человеком (Байденом. — NEWS.ru) сейчас происходит что-то серьёзное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдёт в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придётся воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас, — заявил Джексон.

Бывший доктор Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон на своём официальном сайте призвал президента США Джо Байдена немедленно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. По словам врача, забывчивость американского лидера, а также снижение его умственных способностей становятся всё более заметными.

Как отметил Джексон, народ США заслуживает знать, способен ли действующий президент осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест, — написал врач.

Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.

Ранее 24 генерала США в отставке усомнились в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Военные призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего Вооруженными силами США Джо Байдена, потому что он должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

На данный момент шансы Джо Байдена стать президентом США повторно невысоки. Это связано с ошибками и просчетами его команды и, как следствие, низким рейтингом. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктора исторических наук Юрия Рогулева, выборы в Конгресс в 2022 году способны повлиять на то, сможет ли Байден пойти на второй срок.

— С самого начала говорили, что это президент или на один срок, или даже на более короткий срок, так что посмотрим. Сейчас одним из реальных факторов будут выборы в Конгресс — промежуточные выборы, которые в этом году осенью состоятся. Если его администрация вместе с демократами провалится, то там шансы у него будут призрачные, — отметил эксперт.

Как заметила политолог Наталия Елисеева, Байден сможет продержаться до конца срока, но вряд ли будет переизбираться.

— Я полагаю, демократы будут выставлять кого-то другого. Не то чтобы Байден не угодил американцам — у его команды (нужно понимать, что у любого президента она есть) имеются определенные ошибки и просчеты в выстраивании стратегии. Но у них пока есть время все поменять, тогда отношение к демократам и Байдену будет лучше, — рассказала собеседница «ВМ».

Пока предпосылок к изменениям нет, потому что команда президента вместо решения внутренних проблем больше занимается внешней политикой, отметила эксперт. По такой схеме действовали ряд предыдущих президентов Америки.

При этом в стране по-прежнему сохраняются экономические проблемы, внутренние конфликты и социальное расслоение общества, подчеркнула Елисеева.

— Те победы и обещания, которыми Байден прикрывается (например, обещание вывести войска из Афганистана, которое он вроде как сдержал, но по факту это выглядит обычным бегством), конечно, рейтинга президенту не добавили, — отметила собеседница «ВМ».