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1 час назад

Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер

Немецкий и американский актер Харди Крюгер скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает издание THR.

Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер
Фото: ВикипедияВикипедия

Артист ушел из жизни в своем доме в Калифорнии.

Харди Крюгер родился в 1928 году. Он дебютировал в кино в 15 лет – снялся в пропагандистской драме Junge Adler ("Орленок", 1944).

После Второй мировой войны актер работал с агентом Артуром Ранком и снимался в британских фильмах. Всего Харди Крюгер снялся более чем в шести десятках фильмов и сериалов, в том числе в лентах "Хатари!", "Полет Феникса" и "Красная палатка".

В мире,Харди Крюгер,
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