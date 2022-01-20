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9 минут назад

В США представили проект новых антироссийских санкций

Республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета ограничительных мер против России. Информация об этом размещена на сайте Конгресса США.

В США представили проект новых антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», - отмечается в сообщении, при этом текст документа пока официально не опубликован.

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По данным Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина», пишет РИА Новости.

В него, по информации издания, должны быть включены санкции против российских чиновников и силовиков, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, а также глав СК России, Росгвардии, ФСБ и ЦИК.

Также под санкции должны попасть российские бизнесмены (Абрамович, Усманов, Дерипаска, Сечин, Миллер, Костин, Тимченко), ВЭБ и связанные с ним лица, а также журналисты (Симоньян, Соловьев, Эрнст).

В проекте также предусмотрены: объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом и меры против российского газопровода «Северный поток 2».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. О том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа.

Санкции США ударят по российским вкладчикам

Несмотря на это, власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. При этом Белый дом не исключил возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Однако немецкое издание Handelsblatt сообщало, что США и Евросоюз передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

В мире,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Росгвардия,ВЭБ,Конгресс США,ФСБ,Центризбирком России,СКР,МИД,ЕС,РИА Новости,
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