В США представили проект новых антироссийских санкций

Республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета ограничительных мер против России. Информация об этом размещена на сайте Конгресса США.
«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», - отмечается в сообщении, при этом текст документа пока официально не опубликован.
По данным Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина», пишет РИА Новости.
В него, по информации издания, должны быть включены санкции против российских чиновников и силовиков, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, а также глав СК России, Росгвардии, ФСБ и ЦИК.
Также под санкции должны попасть российские бизнесмены (Абрамович, Усманов, Дерипаска, Сечин, Миллер, Костин, Тимченко), ВЭБ и связанные с ним лица, а также журналисты (Симоньян, Соловьев, Эрнст).
В проекте также предусмотрены: объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом и меры против российского газопровода «Северный поток 2».
В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. О том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа.
Несмотря на это, власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. При этом Белый дом не исключил возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
Однако немецкое издание Handelsblatt сообщало, что США и Евросоюз передумали отключать РФ от SWIFT. В статье отмечалось, что данные действия способны привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.