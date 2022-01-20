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14 минут назад

Кулеба показал Блинкену карту Украины с российскими регионами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал ему карту Украины с российскими регионами в составе. Внимание на это обратило УНИАН.

Кулеба показал Блинкену карту с регионами РФ в составе Украины
Фото: TwitterTwitter

После встречи с Кулебой Блинкен опубликовал в твиттере несколько совместных фотографий.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Мы по-прежнему привержены дипломатии, но готовы вместе с нашими союзниками и партнерами применить серьезные меры в случае российской агрессии против Украины», - заявила глава Госдепа.

На одном из опубликованных Блинкеном снимков, как отмечает УНИАН, видна карта с «историко-этнографическими границами».

На карте в состав Украины включены российские территории, в том числе Таганрог и Кубань, а также регионы Польши.

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Ранее во время визита в Киев Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на мирное разрешение конфликтов с Россией и украинского кризиса.

20 января госсекретарь США отправился в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по деэскалации украинского кризиса.

21 января он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве.

В мире,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,УНИАН,
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