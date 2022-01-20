В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
39 минут назад

Президент Ирана предрек НАТО распад

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что политика НАТО приведет альянс к распаду. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Раиси сделал, выступая в Госдуме. 19 января президент Ирана приехал в Россию со своим первым визитом.

В планах иранского президента - переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также встречи с российскими предпринимателями и живущими в Москве иранцами. Сообщалось, что Путин и Раиси планируют обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах. Сопровождают иранского президента министры иностранных дел, нефти и экономики.

Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Раиси отмечал, что этот визит может стать поворотным моментом в «политических и торгово-экономических отношениях между Тегераном и Москвой».

На выступлении в Думе Раиси заявил, что НАТО проникает в «географические пространства различных стран под различными предлогами и прикрытиями».

«[НАТО] ... угрожает независимым государствам, распространяя западную модель ... поведение, которое в конечном счете приведет к распаду», - сказал он.

В мире,Видео,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители