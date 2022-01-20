Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что политика НАТО приведет альянс к распаду. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Раиси сделал, выступая в Госдуме. 19 января президент Ирана приехал в Россию со своим первым визитом.

В планах иранского президента - переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также встречи с российскими предпринимателями и живущими в Москве иранцами. Сообщалось, что Путин и Раиси планируют обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах. Сопровождают иранского президента министры иностранных дел, нефти и экономики.

Раиси отмечал, что этот визит может стать поворотным моментом в «политических и торгово-экономических отношениях между Тегераном и Москвой».

На выступлении в Думе Раиси заявил, что НАТО проникает в «географические пространства различных стран под различными предлогами и прикрытиями».