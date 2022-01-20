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55 минут назад

В Казахстане обнаружены тайные захоронения боевиков

Силовики Алма-Аты нашли тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом со ссылкой на департамент полиции города пишет «Интерфакс».

В Казахстане обнаружены тайные захоронения боевиков
Фото: ТАССТАСС

«Да, я подтверждаю эту информацию», - заявила агентству официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.

Она отметила, что тайные захоронения велись для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. А количество и места захоронений «представляет оперативный интерес».

«В связи с этим не подлежат разглашению» - подчеркнула она.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 19 погибших казахстанских силовиках. По оценке пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, общая сумма ущерба, причиненного экономике страны массовыми беспорядками, может составить $2-3 млрд.

В мире,Салтанат Азирбек,МВД,Интерфакс,
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