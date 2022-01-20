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27 минут назад

Лукашенко заявил о повторном заражении COVID

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусом, перенеся на этот раз новый штамм «омикрон». Об этом пишет БЕЛТА.

В ходе встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом белорусский лидер отметил, что «омикрон» пневмонии не дает, и выразил мнение, что «мы скатились уже к обычному гриппу».

«Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном – переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, людям из групп риска, конечно, «надо поберечься», но он уверен, что «особо переживать не надо и нужно просто жить».

Стало известно о возможной новой должности Лукашенко

Ранее о том, что бессимптомно переболел коронавирусом, президент Белоруссии сообщил в конце июля 2020 года.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был выявлен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. По данным ВОЗ, новым штаммом может в ближайшие 6–8 недель заразиться более 50% населения Европы.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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