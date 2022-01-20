Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусом, перенеся на этот раз новый штамм «омикрон». Об этом пишет БЕЛТА.

В ходе встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом белорусский лидер отметил, что «омикрон» пневмонии не дает, и выразил мнение, что «мы скатились уже к обычному гриппу».

«Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном – переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, людям из групп риска, конечно, «надо поберечься», но он уверен, что «особо переживать не надо и нужно просто жить».

Ранее о том, что бессимптомно переболел коронавирусом, президент Белоруссии сообщил в конце июля 2020 года.