Комиссия ЕС обязала Польшу заплатить штраф в 70 млн евро

Евросоюз направил польским представителям требование выплатить штраф за нарушения в работе судебной системы страны, сообщает агентство Reuters.

Фото: Reuters Reuters

В комиссии ЕС сообщили, что за отказ от выполнения решения суда Евросоюза об упразднении дисциплинарной палаты Верховного суда Польша должна заплатить штраф в течение 45 дней. Общая сумма компенсации составит около 70 миллионов евро.

27 октября прошлого года суд юстиции ЕС принял соответствующее решение и обязал штрафовать Польщу на один миллион евро в день до выполнения судебного решения. Оно было подвергнуто критике со стороны польских властей. По их мнению, реформа национальной судебной системы лежит исключительно в компетенции суверенной Польской Республики.