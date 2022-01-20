Обзор иноСМИ: "пробная война" России и Белоруссии и «глупая поза» США

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пробная война: Россия и Белоруссия готовят маневры»

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Белорусские военные обвиняют Польшу в подготовке вооруженной провокации и на фоне этого хотят привлечь «российское подкрепление» и вместе потренироваться в борьбе с НАТО и Украиной, пишет эксперт по безопасности Марек Щверчиньский в своей статье для Polityka. Учения «Союзная решимость-2022» станут ответом на активность Запада у границ Белоруссии.

Белорусам «очень не нравится» присутствие частей польской армии на восточной границе. Щверчиньский заявил, что в новых маневрах могут принять участие десятки тысяч военнослужащих вблизи границ Польши, Литвы и Украины. Таким образом, «белорусский балкон, о котором говорил сам Лукашенко, в очередной раз станет полигоном пробной войны с Западом», подчеркнул автор.

«Остановить сползание в войну с Россией»

Обозреватель The Washington Post Катрина ванден Хювел проанализировала эскалацию украинского кризиса: оперативная группа Белого дома, в которую входит ЦРУ, рассматривает возможность поддержки партизанской войны на Украине; российские ястребы задумываются о развертывании военных сил на Кубе и в Венесуэле, а бывший генсек НАТО грозит принятием Финляндии и Швеции в альянс «в одночасье».

США отчаянно нуждаются в том, чтобы сосредоточить внимание и ресурсы на пандемии, борьбе с экономическим неравенством и катастрофическим изменением климата, а также проблеме Китая, поэтому, «последнее, что нам нужно, это война с русскими на Украине», заявила Хювел. По ее мнению, проблема заключается в том, что США не очень хороши в дипломатии: «Все еще опьяненные ролью единственной сверхдержавы мира после распада СССР, мы с трудом идем на компромисс». Автор назвала глупым «вставание США в позу», отметив, что в реальности Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, так как у Вашингтона нет весомых национальных интересов в этих странах.

«Это кошмар: привитые «Спутником V» французы страдают от политики»

Живущие и работающие в России французы стали «заложниками вакцинной геополитики» и называют сложившуюся ситуацию кошмаром, пишет Le Figaro. Катрин, француженка из Москвы, вакцинировалась «Спутником V» и столкнулась с большими проблемами во Франции: после приезда на родину ей пришлось провести десять дней на карантине, а pass sanitaire - документа, позволяющего путешествовать, посещать кафе рестораны и музеи - ей так и не предоставили.

Когда она решила привиться во Франции снова, одной из признанных в стране вакцин, то получила отказ - местные медики заявили, что у них недостаточно данных о сочетании разных препаратов. Другая француженка, Клэр, рассказала, что многие французы в итоге решили скрыть вакцинацию в России, чтобы без проблем привиться во Франции.

«Отключить Россию от мировой экономики невозможно»

Автор Forbes Джон Тамни заявил, что у США или кого-либо еще «нет разумного способа» отрезать Россию от мирового финансового рынка. По его мнению, так же и Россия не смогла бы отрезать Европу от газа.

Если предположить, что США смогли заморозить доступ России к американским источникам финансирования или источникам долларов в США, нельзя забывать, что более половины всех долларов, обращающихся сегодня, находятся за пределами Соединенных Штатов. С другой стороны, Россия слишком долго завоевывала столь крупную долю на газовом рынке, поэтому трудно поверить, что русские беспечно откажутся от нее и денег, которые она приносит.

Порошенко не удалось поднять украинцев на протест

Украинский политолог Петр Олещук рассказал о попытке экс-президента Украины Петра Порошенко мобилизовать украинцев вокруг тезиса о политической расправе над ним. В своем материале для «Главреда» Олещук заявил, что шумиху по поводу того, что суд над Порошенко «будет иметь страшные последствия», нагнетали его сторонники, но к масштабным протестам это так и не привело.