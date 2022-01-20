Взрыв на заводе SpaceX в Техасе попал на видео

На заводе SpaceX в Техасе взорвался резервуар с жидким азотом. Видео произошедшего на стартовой площадке в Бока-Чика инцидента появилось социальных сетях. Был ли взрыв бака совершен намеренно, пока не уточняется.
Известно, что основанная предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX использует резервуары GSE-4 в испытаниях для проверки целостности материала для космических кораблей.
Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска увеличилось за день на 32,6 миллиарда долларов и стало оцениваться в 304,2 миллиарда долларов.