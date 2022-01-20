Журналисты устроили Макрону бойкот

Европейские журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции председателя Европарламента Роберты Метсолы и президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщает France Info, журналистов возмутил отказ Макрона от формата «вопрос-ответ».
Джиллиан Дойч, репортер Bloomberg, заявила, что журналисты были «в ярости», так как прождали целый час и только после этого узнали, что Макрон и Метсола не будут отвечать на вопросы.
По словам Дойч, после возмущенного выкрика одного из журналистов Макрон указал на свои часы.
На видео, снятом корреспондентом Financial Times в ЕС Мерин Хан, зафиксировано, как журналисты покидают пресс-конференцию. Хан заявила, что Метсола и Макрон лишь повторили уже сделанные ранее заявления для прессы, «и без вопросов - это пустая трата времени».
Пресс-конференция состоялась после обсуждения в Страсбурге приоритетов председательства Франции в Совете ЕС. Накануне Метсола была объявлена новой председательницей Европарламента.
В своем выступлении Макрон, в частности, заявил, что право на аборт и охрана окружающей среды должны быть включены в Хартию основных прав ЕС. Он призвал к построению «нового европейского порядка безопасности» с «НАТО лицом к лицу с Россией» и поддержал «откровенный и требовательный диалог» с Москвой.