Журналисты устроили Макрону бойкот

Европейские журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции председателя Европарламента Роберты Метсолы и президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщает France Info, журналистов возмутил отказ Макрона от формата «вопрос-ответ».

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Джиллиан Дойч, репортер Bloomberg, заявила, что журналисты были «в ярости», так как прождали целый час и только после этого узнали, что Макрон и Метсола не будут отвечать на вопросы.

По словам Дойч, после возмущенного выкрика одного из журналистов Макрон указал на свои часы.

На видео, снятом корреспондентом Financial Times в ЕС Мерин Хан, зафиксировано, как журналисты покидают пресс-конференцию. Хан заявила, что Метсола и Макрон лишь повторили уже сделанные ранее заявления для прессы, «и без вопросов - это пустая трата времени».

Пресс-конференция состоялась после обсуждения в Страсбурге приоритетов председательства Франции в Совете ЕС. Накануне Метсола была объявлена новой председательницей Европарламента.