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29 минут назад

Журналисты устроили Макрону бойкот из-за отказа отвечать на вопросы

Европейские журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции председателя Европарламента Роберты Метсолы и президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщает France Info, журналистов возмутил отказ Макрона от формата «вопрос-ответ».

Журналисты устроили Макрону бойкот
Фото: ReutersReuters

Джиллиан Дойч, репортер Bloomberg, заявила, что журналисты были «в ярости», так как прождали целый час и только после этого узнали, что Макрон и Метсола не будут отвечать на вопросы.

По словам Дойч, после возмущенного выкрика одного из журналистов Макрон указал на свои часы.

На видео, снятом корреспондентом Financial Times в ЕС Мерин Хан, зафиксировано, как журналисты покидают пресс-конференцию. Хан заявила, что Метсола и Макрон лишь повторили уже сделанные ранее заявления для прессы, «и без вопросов - это пустая трата времени».

Пресс-конференция состоялась после обсуждения в Страсбурге приоритетов председательства Франции в Совете ЕС. Накануне Метсола была объявлена новой председательницей Европарламента.

В своем выступлении Макрон, в частности, заявил, что право на аборт и охрана окружающей среды должны быть включены в Хартию основных прав ЕС. Он призвал к построению «нового европейского порядка безопасности» с «НАТО лицом к лицу с Россией» и поддержал «откровенный и требовательный диалог» с Москвой.

В мире,Эммануэль Макрон,Европарламент,НАТО,Совет Европы,ЕС,Financial Times,Bloomberg,
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