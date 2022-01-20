В Чехии призвали власти «отважно» оценить отношения с Россией

Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике призвал правительство «отважно начать ревизию отношений с Россией», «не забывая добиваться извинений и компенсаций». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Павла Фишера.

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По его словам, комитет выступил с рекомендацией, напомнив правительству о пересмотре отношений с РФ - этот пункт содержался в программном заявлении кабмина.

«Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», - подчеркнул Фишер.

Отношения России и Чехии обострились в 2021 году, когда Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в причастности к взрывам на своих военных складах в 2014-м.

Из Праги выслали 18 сотрудников посольства РФ, которых в Чехии сочли связанными со спецслужбами.

В Москве обвинения Праги назвали голословными и абсурдными и увидели в них «американский след», затем МИД РФ объявил об ответной высылке чешских дипломатов.