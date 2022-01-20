Премьер Японии высказался за доверительные отношения с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен добиться прорыва в вопросе заключения мирного договора с Россией и построить «отношений доверия» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
Такими планами Фумио Кисида поделился, отвечая сегодня на вопросы депутатов на пленарном заседании верхней палаты парламента.
«В ходе телефонного разговора в прошлом году мы с президентом Путиным подтвердили, что серьезно настроены на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами. Наращивая такие контакты, я намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом России и на основе всех уже достигнутых договоренностей упорно продвигаться к заключению мирного договора», - заверил он.
Ранее премьер-министр подчеркивал, что на все острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии. И он намерен решить этот вопрос, не оставляя его будущим поколениям.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть вероятность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа тогда не озвучивалась. В СССР предполагали, что Совместная декларация завершит спор, однако в Японии посчитали документ лишь частью решения проблемы, не прекращая претендовать на все острова.
Последующие переговоры ситуацию не изменили. Кроме того, США пригрозили, что в случае, если Токио согласится на присоединение только двух островов, это повлияет на процесс возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). В настоящее время позиция Москвы заключается в том, что острова стали частью территорий СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними обсуждению не подлежит.