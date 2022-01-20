Напомним, 29 августа американские военные нанесли удар по автомобилю в афганской столице. Жертвами атаки стали десять гражданских, в том числе семеро детей. После расследования Пентагон признал свою ошибку, а глава ведомства Ллойд Остин принес извинения. Однако в Минобороны США уточнили, что никто из военнослужащих не понесет ответственность за ошибочный удар беспилотника.