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19 минут назад

Опубликовано видео унесшего жизни мирных афганцев авиаудара США

Американские военные обнародовали видео авиаудара беспилотника в Кабуле, который унес жизни мирных афганцев. Соответствующие кадры опубликовало издание New York Times.

Напомним, 29 августа американские военные нанесли удар по автомобилю в афганской столице. Жертвами атаки стали десять гражданских, в том числе семеро детей. После расследования Пентагон признал свою ошибку, а глава ведомства Ллойд Остин принес извинения. Однако в Минобороны США уточнили, что никто из военнослужащих не понесет ответственность за ошибочный удар беспилотника.

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