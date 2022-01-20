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17 минут назад

В США обвинили Германию в «странной русофилии»

Германии свойственны проявления «странной русофилии», из-за чего Запад не может положиться на Берлин в случае конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение в статье для Bloomberg высказал публицист Андреас Клут.

В США обвинили Германию в «странной русофилии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил автор, США и западных союзников выводит из себя привычка ФРГ «уклоняться от ответственности» и «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой.

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — пишет Клут.

Также обозреватель раскритиковал установку немецких социал-демократов: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо». По мнению автора, немцы идут на уступки лишь для России и не обращают внимание на опасения других партнеров в Восточной Европе, «у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским». В их числе он назвал украинцев, а также Польшу и страны Балтии.

Кроме того, Клут недоволен, что Германия согласилась построить «Северный поток — 2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

В мире,Bloomberg,
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