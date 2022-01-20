Канцлер ФРГ процитировал фильм "Брат-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил России признать, что «сила в правде, а не наоборот». Об этом пишет РИА Новости.

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В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме Шольц подчеркнул, что Германия будет защищать Украину в случае «российской агрессии», и напомнил, что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», - заявил канцлер.

Таким образом немецкий политик использовал цитату, известную по российскому фильму «Брат-2». В картине Данила Багров, которого сыграл Сергей Бодров, приходит к выводу, что «сила в правде». «У кого правда – тот и сильней», - заявляет он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».