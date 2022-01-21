ВОЗ одобрила применение вакцины для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей в возрасте 5—11 лет.

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Об этом говорится на сайте SAGE.

Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет.

Как уточняется, для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 мг.