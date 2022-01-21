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49 минут назад

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей в возрасте 5—11 лет.

ВОЗ одобрила применение вакцины для детей старше пяти лет
Фото: © AP Photo/Tatan Syuflana© AP Photo/Tatan Syuflana

Об этом говорится на сайте SAGE.

Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет.

Как уточняется, для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 мг.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время не рекомендует проводить повсеместную вакцинацию детей и подростков от коронавируса.

В мире,ВОЗ,
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