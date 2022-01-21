ВОЗ одобрила применение вакцины для детей старше пяти лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей в возрасте 5—11 лет.
Об этом говорится на сайте SAGE.
Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer для детей в возрасте 5—11 лет.
Как уточняется, для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 мг.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время не рекомендует проводить повсеместную вакцинацию детей и подростков от коронавируса.