Украине не понравилось заявление Словакии о российском Крыме

Неприемлемым назвал МИД Украины заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов, пишет «РБК-Украина».

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В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины <...>. Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений, — сказал Николенко.

Он подчеркнул, что подобные заявления — искажённое восприятие реальности о принадлежности Крыма. По мнению пресс-секретаря, министр просто не понимает смысла наложенных на Россию санкций и таким образом «пропагандирует безнаказанность и поощряет Россию к дальнейшей агрессии». Кроме того, комментарий Сулика расходится с официальной позицией Словакии и Евросоюза, поэтому Украина требует извинений.