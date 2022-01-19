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28 минут назад

Украине не понравилось заявление Словакии о российском Крыме

Неприемлемым назвал МИД Украины заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов, пишет «РБК-Украина».

Украине не понравилось заявление Словакии о российском Крыме
Фото: chemodan-turov.ruchemodan-turov.ru

В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины <...>. Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений, — сказал Николенко.

Он подчеркнул, что подобные заявления — искажённое восприятие реальности о принадлежности Крыма. По мнению пресс-секретаря, министр просто не понимает смысла наложенных на Россию санкций и таким образом «пропагандирует безнаказанность и поощряет Россию к дальнейшей агрессии». Кроме того, комментарий Сулика расходится с официальной позицией Словакии и Евросоюза, поэтому Украина требует извинений.

Британский королевский двор признал Крым частью России

Россия может напасть на Украину в любой момент, заявила ранее на брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины». В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».

В мире,Олег Николенко,Владимир Путин,МИД,ЕС,РБК-Украина,
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