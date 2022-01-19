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44 минуты назад

«Без паники»: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться ажиотажу вокруг сообщений о возможном российском вторжении. Запись появилась на сайте украинского президентского офиса.

Владимир Зеленский напомнил украинцам, что «российское вторжение» началось в 2014 году, и угроза войны существует уже восемь лет.

«Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них», - отметил президент.

По его словам, сейчас активно нападают «не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у нас было постоянное ощущение тревоги». И эти нападения имеют целью ослабить Украину, чтобы принудить ее к уступкам, считает он.

Зеленскому предрекли бегство из страны

Зеленский призвал граждан не снимать все деньги со счетов, не «сбрасывать друзьям и знакомым фейки и страшилки» и не скупать гречку в магазинах. Он также попросил журналистов «быть средствами массовой информации, а не массовой истерии».

Кроме того, глава украинского государства обратился к западным партнерам с призывом «быть действенными, и не на словах», открыто называя России «конкретные санкции и мероприятия, на которые готов весь мир» в случае развязывания войны с Украиной.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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