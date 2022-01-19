«Не понимали казахский или русский»: на каком языке говорили погромщики в Алма-Ате

«Многие мои друзья, которые живут в Алма-Ате, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка. Некоторые раненые из их числа были в больницах, и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках», - рассказал глава МИД Казахстана.