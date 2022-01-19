«Не понимали казахский или русский»: на каком языке говорили погромщики в Алма-Ате

Вооруженные участники массовых беспорядков в Казахстане не говорили ни на казахском, ни на русском языках. Об этом сообщил вице-премьер республики, глава МИД Мухтар Тлеуберди, передает РИА «Новости».
По словам Тлеуберди, в январских событиях в Казахстане участвовали исламистские радикальные группы.
«Многие мои друзья, которые живут в Алма-Ате, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка. Некоторые раненые из их числа были в больницах, и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках», - рассказал глава МИД Казахстана.
Тлеуберди заявил также, что нападавшие действовали как «исламистские радикалы», напомнив, что двое полицейских были обезглавлены, а из моргов было похищено «41 тело нападавших», чтобы их не удалось опознать.
Ранее о том, что пострадавшие в массовых беспорядках не отвечали на вопросы медиков в больницах ни на русском, ни на казахском языках, сообщала директор департамента по связям с общественностью Минздрава страны Асель Артакшинова.
2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших.