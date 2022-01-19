В Казахстане прокомментировали слухи об отдалении от России

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев прокомментировал слухи об отдалении республики от РФ. Его слова в среду, 19 января, приводит РИА Новости.

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Он отметил, что страны являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Также Кошербаев заявил, что слухи об отдалении двух стран не верны.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди признал решающую роль миротворцев ОДКБ в восстановлении законности на территории Казахстана. По его мнению, без вмешательства России и союзников боевики могли бы провести успешную атаку на Нур-Султан и осуществить государственный переворот.