Украинские журналисты обратили внимание на грубое обращение экс-президента страны Петра Порошенко с супругой Мариной во время заседания суда о мере пресечения по делу о госизмене.
«Получив меру пресечения в виде личного обязательства, подозреваемый в госизмене Порошенко, видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене», - пишет телеграм-канал издания Страна.ua.
На опубликованной видеозаписи видно, как Порошенко на повышенных тонах обращается к супруге по имени, а после грубо требует подойти к нему.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах.
Следствие считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы искусственно организовать энергетический кризис в стране, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 20 декабря 2021 года ему предъявили официальное подозрение в госизмене. 19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию являться в суд и в правоохранительные органы, отклонив ходатайство обвинения об аресте бывшего главы государства.