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35 минут назад

«Домостроевский альфа-самец»: Порошенко осудили за грубость по отношению к жене

Украинские журналисты обратили внимание на грубое обращение экс-президента страны Петра Порошенко с супругой Мариной во время заседания суда о мере пресечения по делу о госизмене.

«Получив меру пресечения в виде личного обязательства, подозреваемый в госизмене Порошенко, видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене», - пишет телеграм-канал издания Страна.ua.

На опубликованной видеозаписи видно, как Порошенко на повышенных тонах обращается к супруге по имени, а после грубо требует подойти к нему.

Порошенко запел в суде

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах.

Следствие считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы искусственно организовать энергетический кризис в стране, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 20 декабря 2021 года ему предъявили официальное подозрение в госизмене. 19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию являться в суд и в правоохранительные органы, отклонив ходатайство обвинения об аресте бывшего главы государства.

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