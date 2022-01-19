Украинские журналисты обратили внимание на грубое обращение экс-президента страны Петра Порошенко с супругой Мариной во время заседания суда о мере пресечения по делу о госизмене.

«Получив меру пресечения в виде личного обязательства, подозреваемый в госизмене Порошенко, видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене», - пишет телеграм-канал издания Страна.ua.

На опубликованной видеозаписи видно, как Порошенко на повышенных тонах обращается к супруге по имени, а после грубо требует подойти к нему.

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах.