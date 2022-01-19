Компания «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке очередного платежа. Не может рассчитывать предприятие и на получение кредита в банке. В Кишиневе сообщили, что «Газпром» требует внести средства до 20 января. Правительство республики уже просит парламент ввести режим ЧП на два месяца.

Россия может прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит очередной платеж. С таким утверждением выступила в среду, 19 января, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", - сообщила она.

Глава кабмина уточнила, что "Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому в среду состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Гаврилица добавила, что республика может ввести режим ЧП из-за нехватки газа.

Позднее стало известно, что правительство Молдавии просит парламент ввести чрезвычайное положение на 60 дней.

"Это необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию", - сказала премьер-министр. Она также проинформировала, что все будет зависеть от того, сможет ли "Молдовагаз" вовремя погасить долги перед "Газпромом".

Не удалось договориться

О том, что "Молдовагазу" не удалось договориться с "Газпромом" по поставкам газа и отсрочке оплаты поставок газа, сообщил и министр инфраструктуры республики - вице-премьер Андрей Спыну.

"Компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы отложить авансовый платеж, и не смогла получить кредит, чтобы погасить нужную сумму", - констатировал он.

По словам чиновника, Молдавия предложила "Газпрому" разделить долг по газу за январь на части и выплатить его поэтапно.

До 20 января "Молдовагаз" обязался внести аванс в размере $38 млн. Оставшаяся сумма насчитывает $25 млн.

Спыну ранее выступил за новый контракт с "Газпромом". Он напомнил, что действующее соглашение было подписано еще в 2008 году и с тех пор многократно продлевалось.

Вице-премьер отметил, что ни в переговорах, ни в самом документе нет политических условий.

Он подтвердил, что у "Молдовагаза" не хватает почти половины средств для выплаты аванса. В свою очередь, глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет самостоятельно расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. По его оценке, финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ростом цены газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м., а в тарифе утверждена цена на уровне $430.

Чебан констатировал, что молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед "Газпромом".

12 января "Молдовагаз" проинформировал кабмин о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа. Власти республики порекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

Без политики

О том, что вопрос поставок "Газпромом" газа в Молдавию не является политическим, заявил в среду и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, абсолютно. Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", - сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация с поставками газа в Молдавию вышла за рамки коммерческих договоренностей.

Песков обратил внимание, что этот вопрос следует адресовать в первую очередь в "Газпром", а не в Кремль.

"Это, скорее, коммерческий вопрос, и здесь мы рекомендовали бы вам справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - приводит его слова ТАСС.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать.

"Газпром" как компания, международная и акционерная, должен продавать товар и получать за это деньги, он не может отдавать товар бесплатно", - подчеркнул Песков.

Какие долги накопил Кишинев

В конце октября 2021 года власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Однако 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.

Как пишет РИА "Новости", условия оказались выгодными для Молдавии - цена составила примерно $430 за 1 тыс. куб. м., тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.

Уже через месяц у республики возникли проблемы со своевременным перечислением $74 млн за газ, полученный в октябре. Для того, чтобы погасить долг, в бюджет страны срочно внесли поправки.

Следующий кризис наступил после роста закупочной цены до $647 в январе с $450 в декабре. Спыну говорил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отсрочить оплату, а также рассчитывает получить кредит на погашение задолженности.

При этом с 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.

"Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.