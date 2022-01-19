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1 час назад

В Харькове задержали известного криминального авторитета

Украинские силовики задержали в Харькове известного криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу Гончарик по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов за «спокойное ведение бизнеса». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции республики.

В Харькове задержали известного криминального авторитета
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В публикации правоохранители не указали имени задержанного, однако, по данным источников издания, речь идет именно о Гончарике. Длительное время он считался «правой рукой» знаменитого в СНГ авторитета Вадима Казарцева по кличке Князь, который умер от онкологического заболевания в Германии в 2020 году.

Как отмечают в департаменте, криминальный босс требовал у одного из местных предпринимателей четверть миллиона долларов в рамках выдуманного долга. Ему «помогала» банда борцов и боксеров, степень причастности которых к делу сейчас устанавливается. Гончаренко грозит до 12 лет лишения свободы.

Летом 2021 года власти Украины публично отчитались о депортации или поимке всех находящихся на территории страны воров в законе. Как заверял секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, «в начале [2021] года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня [в июне] — ноль».

В мире,Алексей Данилов,
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