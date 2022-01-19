В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
17 минут назад

Байден передал Зеленскому послание через Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание главы американского государства Джо Байдена созранить внутреннее единство Украины, пишет РИА Новости.

Байден передал Зеленскому послание через Блинкена
Фото: ТАССТАСС

По словам Блинкена, Байден попросил его сделать упор на том, что «наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины».

«Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем глобальным лидерам Украины, ее гражданам - держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии», - сказал Блинкен на встрече с Зеленским.

Москва не раз опровергала заявления Запада и Украины об «агрессивных действиях», так как никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители