Байден передал Зеленскому послание через Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание главы американского государства Джо Байдена созранить внутреннее единство Украины, пишет РИА Новости.
По словам Блинкена, Байден попросил его сделать упор на том, что «наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины».
«Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем глобальным лидерам Украины, ее гражданам - держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии», - сказал Блинкен на встрече с Зеленским.
Москва не раз опровергала заявления Запада и Украины об «агрессивных действиях», так как никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.