Байден передал Зеленскому послание через Блинкена

«Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем глобальным лидерам Украины, ее гражданам - держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии», - сказал Блинкен на встрече с Зеленским.