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53 минуты назад

Назарбаева обвинили в сокрытии миллиардов долларов

Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с казахстанским изданием Vlast и кыргызскими журналистами Kloop провела расследование и установила, что благотворительные фонды, которые подотчетны бывшему президенту Казахстана, прикрывают его активы на миллиарды долларов.

Общая стоимость активов, которые управляются фондами, составляет почти $8 млрд. Среди активов числятся элитные отели, банки, фабрики, склады и другое. Расследователи пишут, что фактически данные активы президенту не принадлежат, однако он имеет к этому имуществу доступ через фонды, которые подотчетны только ему.

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По мнению юристов, именно Назарбаев принимает окончательные решения по деятельности фондов, в том числе об их продаже или передаче другим лицам. При этом фонды не публикуют финансовые отчеты, а часть имущества расположена за пределами страны.

Кризис в Казахстане вынудил президента Касыма-Жомарта Токаева выйти из тени Нурсултана Назарбаева. Преемник «лидера нации» меняет правительство, отстраняя соратников своего предшественника, и предъявляет претензии богатым жителям страны, что затрагивает семью первого президента. Чем обернется этот процесс — в материале «Газеты.Ru».

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