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1 час назад

Гордон пожаловался на обстрел окна офиса своего интернет-издания

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил об обстреле окна офиса его интернет-издания «Гордон».

По мнению журналиста, виновникам инцидента «стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине».

«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно», - рассказал Гордон в видеообращении в Instagram.

Журналист продемонстрировал зрителям пулевое отверстие в окне и выразил уверенность, что преступление в скором времени будет раскрыто. По словам Гордона, напротив здания интернет-редакции находится общежитие Службы безопасности Украины (СБУ), на камерах которого полностью просматривается вход в редакцию.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что президент страны Владимир Зеленский запустил кампанию по его дискредитации, на которую тратится 150 тысяч долларов в неделю. По словам журналиста, Зеленский «очень обиделся» на его заявление о том, что он не сможет избраться на второй срок, и «дал команду, чтобы Гордона всячески и проверяла налоговая, и проверяли по другим линиям, и спецслужбы, и искали компромат».

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