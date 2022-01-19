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52 минуты назад

Генсек НАТО обратился к России после переговоров с Зеленским

Россия должна немедленно провести деэскалацию. Об этом в своем Twitter-аккаунте по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО обратился к России после переговоров с Зеленским
Фото: ReutersReuters

«Поговорил с Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают РФ к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам», — написал Столтенберг.

В Москве ожидают окончательного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Россия потребовала от альянса прекратить расширение на восток и не включать Украину в состав организации, но в НАТО отказались идти на компромисс. При этом страны блока продолжают обвинять РФ в подготовке вторжения на Украину и требовать деэскалации.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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