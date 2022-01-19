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1 час назад

Блинкен пригрозил «покалечить» экономику России

Россия «заплатит калечащую цену», если посмеет напасть на Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом страны Владимиром Зеленским. Госсекретарь прибыл в республику накануне и успел также провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время разговора с Зеленским Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнёрами, кроме ввода экономических санкций, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах.

Блинкен пригрозил «покалечить» экономику России
Фото:  Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Мы чётко указываем на издержки, которые США и Европа возложат на Россию, если она продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины, — заявил госсекретарь.

Блинкен также пообещал увеличить оборонную помощь Украине ещё больше, чем предоставляется сейчас, отметили в пресс-службе дипломата. Также госсекретарь отметил, что США окажут Киеву дипломатическую поддержку в борьбе с «агрессором».

США нашли для санкций еще четыре цели

Россия может напасть на Украину в любой момент, заявила ранее на брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины». В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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