Звезда «Ганнибала» умер после падения в горах

Умер французский актер Гаспар Ульель, сообщает агентство France Presse со ссылкой на агента актера.

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19 января 37-летний Ульель был госпитализирован без сознания после падения на горнолыжном курорте на юге Франции. Актер упал в результате столкновения с другим лыжником на склоне.

Ульель был доставлен на вертолете в университетскую больницу Гренобля, где впоследствии скончался.

Гаспар Ульель приобрел международную известность после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка» по одноименному роману Себастьяна Жапризо.

Он также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение» и французского кутюрье Ива Сен-Лорана в байопике «Сен-Лоран. Стиль — это я» режиссера Бертрана Бонелло.

Среди других работ актера: фильмы «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Целуй, кого хочешь», «Заблудшие» и др.