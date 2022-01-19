В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
23 минуты назад

Несчастный случай в горах: умер Гаспар Ульель

Умер французский актер Гаспар Ульель, сообщает агентство France Presse со ссылкой на агента актера.

Звезда «Ганнибала» умер после падения в горах
Фото: InstagramInstagram

19 января 37-летний Ульель был госпитализирован без сознания после падения на горнолыжном курорте на юге Франции. Актер упал в результате столкновения с другим лыжником на склоне.

Ульель был доставлен на вертолете в университетскую больницу Гренобля, где впоследствии скончался.

Гаспар Ульель приобрел международную известность после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка» по одноименному роману Себастьяна Жапризо.

Михаэль Шумахер: последние новости о состоянии здоровья

Он также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение» и французского кутюрье Ива Сен-Лорана в байопике «Сен-Лоран. Стиль — это я» режиссера Бертрана Бонелло.

Среди других работ актера: фильмы «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Целуй, кого хочешь», «Заблудшие» и др.

Российскому телезрителю Ульель знаком по рекламе мужского аромата Bleu De Chanel.

В мире,Питер Уэббер,Бертран Бонелло,Ганнибал Лектер,Гаспар Ульель,Михаэль Шумахер,France-Presse,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители