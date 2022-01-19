Сторонники Порошенко направились к офису Зеленского

Сторонники бывшего президента Петра Порошенко направились от здания Печерского райсуда Киева к офису Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось: что сотрудник полиции Киева пострадал во время столкновений силовиков с участниками массовой акции в поддержку Порошенко у здания Печерского районного суда.
"В ходе столкновений, которые произошли в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении столичной полиции в Facebook.
В полиции добавили, что в ходе акции задержанных нет, а также призвали организаторов и участников митинга "соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации".
Столкновения у здания суда произошли из-за того, что сторонники Порошенко попытались разжечь огонь в железных бочках, чтобы согреть себе чай. Однако силовики решили изъять бочки, что и спровоцировало конфликт. Полиция применила слезоточивый газ.
Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело было возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В среду Печерский районный суд Киева отказал стороне обвинения в просьбе арестовать Порошенко с альтернативой залога в $35,8 млн и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.