Сторонники Порошенко направились к офису Зеленского

Сторонники бывшего президента Петра Порошенко направились от здания Печерского райсуда Киева к офису Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось: что сотрудник полиции Киева пострадал во время столкновений силовиков с участниками массовой акции в поддержку Порошенко у здания Печерского районного суда.

"В ходе столкновений, которые произошли в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - говорится в сообщении столичной полиции в Facebook.

В полиции добавили, что в ходе акции задержанных нет, а также призвали организаторов и участников митинга "соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации".

Столкновения у здания суда произошли из-за того, что сторонники Порошенко попытались разжечь огонь в железных бочках, чтобы согреть себе чай. Однако силовики решили изъять бочки, что и спровоцировало конфликт. Полиция применила слезоточивый газ.