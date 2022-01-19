Прощай, оружие: в Германии ответили на требование посла Украины

Позиция Германии, исключающая продажу оружия в страны, в которых существуют территориальные конфликты, не менялась. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине представитель Минобороны ФРГ после очередных требований украинского посла отправить Киеву вооружения.

"Как канцлер [Олаф Шольц], так и глава МИД [Анналена Бербок] четко обозначали позицию - она заключается в том, что летальные вооружения не будут поставлены [Украине]", - заявил он.

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Представитель МИД Андреа Зассе в свою очередь отметила, что "принимает к сведению заявления украинского посла".

Украина надеется получить от Германии военные корабли и современные системы противовоздушной обороны для защиты от якобы вероятного нападения со стороны России. Об этом в среду агентству DPA заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Речь идет, прежде всего, о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире и которые нам крайне необходимы для надежной защиты протяженного побережья Черного и Азовских морей", - отметил Мельник.

"Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят германские военно-промышленные концерны", - добавил он.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не поставляет Украине летальное оружие.

"Федеральное правительство Германии уже много лет придерживается аналогичной стратегии в этом вопросе. И это также означает, что мы не экспортируем летальное оружие, - подчеркнул Шольц. - Это не изменилось со сменой правительства, которая произошла в декабре прошлого года".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев в понедельник также сообщила, что позиция по поставкам вооружений, в том числе Украине, остается прежней и Берлин считает необходимым делать ставку на дипломатию.

Мельник подверг критике подобную позицию властей ФРГ.

"Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется в качестве аргумента для отказа от военной помощи", - утверждал посол.

Вместе с тем он заметил, что вопрос поставок оружия останется на повестке дня в отношениях с Германией.

"К сожалению, в ФРГ все еще не хватает политической воли, что очень прискорбно, учитывая большую опасность войны в Европе", - продолжил Мельник.

В этом контексте он указал на то, что правительству Германии следует брать пример с Великобритании, которая решила поставлять Киеву противотанковые вооружения.

Ранее Мельник уже несколько раз требовал от Германии продажи оружия Киеву, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот в свою очередь заявил, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия. Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете "Бильд" отметила, что "необходимо подумать о поставках оборонительного вооружения на Украину".

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает уместным рассмотреть вопрос о поставках на Украину «оборонительного вооружения», сообщает немецкий портал t-online.

«В нашем коалиционном договоре мы согласились, что никакое оружие не должно поставляться в регионы, охваченные кризисом. Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, мы должны пересмотреть это в данном конкретном случае», — сказала она.

По словам Штрак-Циммерманн поставка оборонительного вооружения может быть способом поддержки Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы комитета бундестага по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая выступила за поставки оборонительного вооружения на Украину.

Парламентарий отметил, что заявления о поставках вооружения — попытка привлечь к себе внимание, которая «не повлияет на общую позицию МИД Германии».

Также собеседник RT напомнил, что Германия «старается придерживаться нейтралитета и не поставлять ни оружие, ни другие товары военного назначения в страны, где есть военный конфликт или гражданское противостояние».

Кроме того, он предположил, что визит нового главы МИД Германии в Москву «просто вывел из себя депутата бундестага».

«Она, возможно, расходится во многих позициях по Украине с действующим министром иностранных дел, поэтому выступила за поставку оборонительного вооружения Украине. При этом стоит помнить, что и оборонительное, и наступательное вооружение одинаково опасно в контратаках», — заключил Белик.

Великобритания расширит военную помощь Украине, включив в нее оружие для борьбы с танками.

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- Мы приняли решение поставлять Украине легкие, противотанковые, оборонительные системы. Небольшое количество английского персонала проведет обучение на ранней стадии, а затем вернется в Соединенное Королевство, - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин.

Поставки пройдут в рамках плана военного сотрудничества Лондона и Киева Orbital. Он действует с 2015 года. До 2019-го британские военные занимались обучением украинских коллег и подготовили более 22 тысяч человек. Затем Orbital дополнился военно-морской компонентой. Украина потеряла значительную часть своего флота и Англия помогает в его восстановлении, отметил Уоллес. Его ведомство согласовало с Киевом поставку двух противоминных кораблей и совместное строительство восьми новых кораблей с современным вооружением. Теперь к ним добавилось сухопутное вооружение.

Речь может идти об американских ПТРК Javelin из арсенала британской армии, а также (и более вероятно) противотанковых гранатометах совместной шведско-британской разработки NLAW. Производство этих комплексов развернуто в Белфасте в кооперации с другими британскими компаниями.

Срок хранения NLAW составляет 20 лет, а первые закупленные британскими военными партии гранатометов находятся на службе более 12 лет. Так что их отправка на Украину для "утилизации" имеет практический смысл, считает bmpd. По данным украинских СМИ, 17 января в Киев прибыли два британских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III - по всей видимости, поставки противотанковых систем уже начались.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT поставку на Украину Британией лёгких противотанковых вооружений.

«Мы видим, что происходит накачка Украины военной техникой, а также специалистами, западными инструкторами», — считает Данюк.

По его словам, это всё происходит на фоне напряжённых отношений России и Украины.

Однако он подчеркнул, что такие действия западных стран говорят о намерении продолжать военное освоение Украины.

«Очевидно, что подобного рода обвинение России — это всего лишь предлог, нужный информационный фон для того, чтобы продолжать военное освоение этой страны. Для нашего государства это неприемлемо. Мы неоднократно говорили о том, что воспринимаем военное освоение Украины как красную линию… Но абсолютно объективно, что это оружие может быть применено в отношении людей Донбасса. Это вызывает у нас большое опасение», — добавил собеседник RT.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.

Госдепартамент США выделит Украине 200 млн долларов. Деньги пойдут на военную помощь. Такую информацию сообщил источник в Госдепе.

«В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать Украине необходимую поддержку», — сказал высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США журналистам, сопровождающим госсекретаря США Энтони Блинкена в его поездке на Украину. Информацию передает агентство Reuters.

О том, что в администрации президента США Джо Байдена в конце декабря 2021 года санкционировали перевод дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, стало известно 11 января этого года. Это произошло на фоне якобы наращивания Россией своих сил вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения. Американские власти убеждены, что Украина должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической «российской угрозы», пишет LIFE. Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы более значительной поддержки от западных партнеров, отмечает RT.

В российском диппредставительстве заявили, что решение США отказаться поставлять оружие Украине могло бы доказать их приверженность «дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта в Донбассе. В посольстве в очередной раз подчеркнули, что Россия не планирует нападения на соседнюю страну, и призвали «прекратить истерики». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В комментарии российской стороны отмечается, что чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона накануне «заявили в унисон» об отсутствии шагов со стороны Москвы по деэскалации на российско-украинской границе, а также вновь упомянули о якобы готовящемся нападении.

«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

Дипломаты предупреждают, что действия Вашингтона могут подтолкнуть «горячие головы» в Киеве к новым провокациям.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — призывает дипведомство, указывая, что американцы могли бы «воспользоваться своим влиянием» и убедить Киев «прекратить саботаж» Минских соглашений.

Во вторник, 18 января, в Госдепартаменте официально подтвердили, что планируют направить Украине дополнительную партию военной помощи, подчеркнув, что за последний год предоставили стране «больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года».

«Могу заверить вас, что эти поставки [военной помощи] продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые. В случае вторжения России на Украину мы предоставим Украине дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые мы уже предоставляем», — сказала представитель Госдепа на телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу (цитата по ТАСС).

В Вашингтоне добавили, что готовы «укреплять восточный фланг НАТО» в случае российской агрессии.

По информации источников CNN, администрация США одобрила дополнительную оборонную помощь Украине на $200 млн в декабре. При этом Вашингтон принял решение о выделении дополнительной оборонной помощи, не дождавшись результатов переговоров с Москвой по гарантиям безопасности. Официально о принятом решении тогда не сообщалось, Конгресс якобы уведомили «непублично». Собеседники телеканала рассказали, что речь идет о тех же позициях, которые передавались украинской стороне в рамках предыдущих партий, в том числе стрелковом оружии и боеприпасах.

Как пишет газета Politico, Вашингтон передаст Киеву радарную систему и морское оборудование.

Советник президента Владимира Зеленского рассказал изданию, что украинские власти были проинформированы о выделении помощи «на высшем уровне».

«Учитывая, что разведка США считает возможным, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы ход событий», — сообщил советник.

Источники Defence Blog полагают, что украинской стороне будет передано как минимум шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана, — пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ.

NBC ранее передавал, что Киев запросил системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы, а также медикаменты.

Поставки из США

Соединенные Штаты поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и ряд других вооружений. В декабре 2014 года президент Барак Обама подписал акт «О поддержке свободы Украины», в рамках которого разрешалась военная помощь Киеву. При этом речь шла только о поставках нелетального оружия.

С 2014 года США выделили $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины, в прошлом году было поставлено военной техники и боеприпасов более чем на $400 млн. В 2017 и 2018 годах объем помощи составил $350 млн, в 2019-м - $250 млн, в 2020-м - $300 млн. Вашингтон также направляет инструкторов в страну.

Администрация президента Дональда Трампа ранее одобрила продажу Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Первая партия стоимостью $47 млн была передана в 2018 году. Вторую партию из 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года. Также Киев стал закупать у американских предприятий бронебойные снайперские винтовки Barrett M107A1 и гранатометы PSRL.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к тому, что ситуация на Украине является напряженной.

«Что касается напряженной обстановки на Украине – она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москве хотелось бы, чтобы на этот факт обратили внимание визави России, в том числе в Германии.