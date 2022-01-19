Экс-президент Украины Петр Порошенко спел гимн Украины на заседании суда по делу о госизмене. Видеозапись с пением Порошенко публикует РИА «Новости».

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об аресте экс-лидера страны или его освобождении под залог в 35,8 млн долларов.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию являться в суд и в правоохранительные органы по делу о госизмене.

Оглашение решения суда сопровождалось митингом сторонников Порошенко, в котором участвует несколько тысяч человек.