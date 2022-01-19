Экс-президент Украины Петр Порошенко спел гимн Украины на заседании суда по делу о госизмене. Видеозапись с пением Порошенко публикует РИА «Новости».
Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об аресте экс-лидера страны или его освобождении под залог в 35,8 млн долларов.
Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию являться в суд и в правоохранительные органы по делу о госизмене.
Оглашение решения суда сопровождалось митингом сторонников Порошенко, в котором участвует несколько тысяч человек.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Следствие считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы искусственно организовать энергетический кризис в стране, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 20 декабря 2021 года ему предъявили официальное подозрение в госизмене.