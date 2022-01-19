«Мы не будем атаковать»: в МИД РФ сделали заявление по Украине

Риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - подчеркнул замминистра.

Ситуация в сфере европейской безопасности является критической, она стала такой по вине Вашингтона и НАТО. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал замминистра.

Рябков напомнил, что Россия предложила американцам и другим западным странам реалистичный вариант выхода из этой ситуации.

"Выдвинули соответствующие предложения, причем сделали это публично не для того, чтобы завысить ставки или каким-то образом сузить кому-то пространство для маневра, а просто чтобы все, кто этим интересуется, а таких немало, реально понимали, о чем мы ведем речь и в какой степени нас не устраивает все то, что происходило на протяжении длительного времени", - добавил он.

"Как вы прекрасно знаете, на прошлой неделе наши межведомственные делегации провели углубленную и, рискну сказать, достаточно продуктивную проработку этих вопросов, конечно же, с упором на наши предложения в Женеве, где состоялся соответствующий двусторонний диалог с американскими представителями, через день после этого в Брюсселе на натовской площадке и буквально на следующий день - дискуссия по этим вопросам в той или иной мере развернулась на первом в наступившем году заседании Постоянного совета ОБСЕ, где текущее, уже теперь польское председательство в этой организации представило свои приоритеты", - отметил Рябков.

По его словам, "полезность всех этих мероприятий прежде всего в том, что они позволили лучше разобраться в подходах и позициях друг друга".

Он также указал, что Россия предпочла бы достичь договоренностей по гарантиям безопасности прежде всего с США, вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно.

"Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - сказал Рябков.

При этом Россия не будет вносить какие-либо изменения в размещение своих вооруженных сил на собственной территории под давлением извне.

"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, США на переговорах с РФ заявили о принципиальном неприятии требования о нерасширении альянса.

"Нам было однозначно заявлено о принципиальном неприятии требования о нерасширении НАТО. Негативно воспринята идея возвращения альянса к ситуации, имевшей место в Европе в 1997 году", - сказал он.

"Практическое продвижение в интересующих нас областях американская сторона обусловила строгим следованием принципу взаимности, обязательным участием союзников и партнеров США в решении вопросов, затрагивающих их интересы, а также принятием нами мер по так называемой деэскалации, то есть отводу тех или иных сил и средств на какие-то неопределенные пространства, на какие-то отдаленные рубежи, но все это в пределах РФ", - добавил Рябков.

"Москва не будет ждать вечно"

По словам дипломата, США и НАТО пока не дали письменных ответов на предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва не готова ждать их бесконечно.

"Мы не получили от американцев и натовцев письменных комментариев к нашим предложениям. Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", - сказал Рябков.

РФ ожидает от США прямого и понятного ответа по гарантиям безопасности, при этом Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном по приоритетным вопросам.

"Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое, военное освоение территории, откуда исходит прямая, непосредственная угроза или угрозы нашей безопасности", - отметил замминистра.

"Мяч сейчас однозначно на стороне США, именно их напористый курс привел к текущей ситуации. Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь", - добавил Рябков.

Оснований для беспокойства Запада в связи с совместными учениями РФ и Белоруссии нет. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Уверяю вас, никаких оснований для беспокойства по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет. Нам надо сфокусироваться на дипломатическом треке", - сказал он, комментируя утверждения, что совместные учения РФ и Белоруссии якобы являются подготовкой для вторжения на Украину.

Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в среду на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал замглавы МИД РФ.

"И я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - добавил Рябков.

У властей США есть данные, что Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины. В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось. Как утверждает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нападение со стороны РФ якобы может произойти в любой момент.

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«У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — заявила 18 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует ТАСС.

В Вашингтоне нет оценки относительно того, зачем это делалось, а также значения таких мер. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к российской стороне по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», — так ответила Псаки на уточняющий вопрос журналиста.

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — сказала Псаки, добавив, что этот кризис «создал президент РФ Владимир Путин, который собрал 100 тыс. российских военных вдоль границ Украины».

О начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине ранее написала газета The New York Times. Комментируя эту публикацию, в МИД России указали, что дипмиссия работает в штатном режиме.

Позднее в посольстве РФ подтвердили, что сотрудники всех дипломатических представительств на Украине продолжают работать в штатном режиме.

МИД Украины также не получал ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны, говорится в сообщении ведомства.

«И мы должны верить российскому МИДу, что посольство работает в штатном режиме. А штатный режим — это осажденная крепость, там все в колючей проволоке, закрыты окна наглухо, на Воздухофлотском проспекте находится. Эта новость, конечно, больше всех напугала нас, украинцев. И мне звонили уже и спрашивали, что это могло бы значить — эвакуация семей российских дипломатов. Но скажу так. Во-первых, все же делается в рамках правил взаимности. Так вот, наши украинские дипломаты в Москве они без семей. У нас это все прописано, и я не думаю, если честно, что эту историю нужно воспринимать в контексте подготовки ракетно-бомбового удара России по украинским городам. Тут важно отметить, что, во-первых, сами дипломаты вроде как остаются. <...> Поэтому я бы не драматизировал ту ситуацию», — рассказал шеф-корреспондент украинского агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь, сообщал, в свою очередь, представитель Госдепартамента.

Как утверждает агентство Bloomberg, Владимир Путин «настроен на войну с Украиной», и об этом глава российского государства якобы намекнул еще в июле прошлого года в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно обсуждается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы якобы готовят провокации, чтобы обвинить Киев. Ведомство опубликовало соответствующее заявление в Facebook.

По информации военного ведомства, 13 января в Приднестровье было проведено совещание, в ходе которого до военнослужащих довели сведения о якобы готовящихся провокациях со стороны российских спецслужб в районе артиллерийских складов в районе населенного пункта Колбасная. В сообщении уточнялось, что соответствующие распоряжения якобы поступают «в военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов». Украинских военнослужащих проинформировали, что командирам было приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

В последнее время на Западе и Украине в частности стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о подготовке этого «вторжения», российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться с середины января до середины февраля. «Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение», — выразила мнение Псаки.

«Это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения», — заявила Псаки.

Она добавила, что Москва якобы может сфабриковать повод для такого вторжения.

У США есть данные о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. По его словам, администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля. Мы видели эту схему в 2014 году с Крымом», — сказал чиновник.

Власти США также видят, как Кремль начал активно распространять информацию среди граждан о возможном вмешательстве, говоря в том числе об ухудшении положения с правами человека на Украине и усилении воинственности украинского руководства, добавил собеседник CNN.

«В декабре русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все эти заявления, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200 процентов больше, чем в среднем за день в ноябре», — уточнил он.

Ранее 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. «Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал он.

Российское посольство в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявление Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для «вторжения» на Украину», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, «представители администрации США без доказательств уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций».

«Причём повторяется один и тот же сценарий: идёт «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — добавили в дипведомстве.

В посольстве подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.

Публикации западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе голословны. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заметил Песков.

«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.

«С оперативной точки зрения, смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.



«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.



«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.



«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.

В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.

«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.

При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений.

«Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США.

По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели».

«Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.

Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.

В офисе президента Украины считают, что политика американского лидера Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе является двуличной. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

По мнению собеседника издания, Вашингтон пытается принудить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на уступки РФ во внутренней политике под предлогом деэскалации напряжённости.

На Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтобы выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлём, — сказал источник.

Зеленский же не хочет выполнять требования американцев и ситуация в экономике позволяла ему не зависеть от Запада, отметил собеседник. Однако публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций с Украины, в связи с чем финансово-экономическое положение страны стало быстро ухудшаться.

Поэтому в офисе президента полагают, что публикации имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на выполнение требований американцев.

У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации, — резюмировал собеседник.

Он подчеркнул, что украинские власти не верят в российскую агрессию и потому не хотят идти на уступки.