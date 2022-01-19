В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
1 час назад

Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с Зеленским

США и Украина должны действовать сообща в случае агрессии со стороны России. Об этом по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс-Украина».

Блинкен провел переговоры с Зеленским
Фото: Alex Brandon / ReutersAlex Brandon / Reuters

Дипломат назвал сосредоточение российских войск на границе с Украиной беспрецедентной угрозой. «Мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — добавил он.

По мнению Блинкена, цель России — посеять раскол между Киевом и Вашингтоном. «Мы не можем позволить им это сделать...», — резюмировал госсекретарь.

Ранее американский дипломат заявил, что США предпочли бы решить ситуацию с Россией по Украине мирным путем. Блинкен выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта.

Госсекретарь прибыл на Украину в рамках визита, запланированного на середину января. Как отмечается в сообщении AFP, визит станет символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,France-Presse,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители