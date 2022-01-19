Порошенко обозвал Зеленского «абсолютным неадекватом»

Бывший президент Украины вышел из здания Печерского суда в Киеве и выступил с речью перед сторонниками. Политик обозвал своего оппонента, действующего украинского лидера Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», передает Telegram-канал Vesti.ua.

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«Мы не празднуем победу, потому что "безумный сценарий" Зеленского еще не окончен», — заявил политик.

После слов Порошенко руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов призвал сторонников идти на Банковую улицу, к Офису президента.