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41 минуту назад

Порошенко обозвал Зеленского «абсолютным неадекватом» и призвал идти на Банковую

Бывший президент Украины вышел из здания Печерского суда в Киеве и выступил с речью перед сторонниками. Политик обозвал своего оппонента, действующего украинского лидера Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», передает Telegram-канал Vesti.ua.

Порошенко обозвал Зеленского «абсолютным неадекватом»
Фото: ReutersReuters

«Мы не празднуем победу, потому что "безумный сценарий" Зеленского еще не окончен», — заявил политик.

После слов Порошенко руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов призвал сторонников идти на Банковую улицу, к Офису президента.

Порошенко выпустили из здания суда под личное обязательство — эта мера пресечения подразумевает, что подозреваемый соглашается сдать заграничный паспорт и обещает явиться в суд по первому требованию. Политик назвал такое решение своей победой.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Турчинов,
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