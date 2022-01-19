В Киеве применили газ против сторонников Порошенко

Киевская полиция применила газ против участников митинга в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

В среду, 19 января, суд должен принять решение по мере пресечения для Порошенко, ставшего подозреваемым по делу о госизмене. Прокуроры попросили арестовать его на два месяца с правом залога в один миллиард гривен. Порошенко все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.

У здания Печерского районного суда днем 19 января собрались сторонники Порошенко. СМИ сообщили о конфликтах между активистами и полицией.

По данным корреспондента РИА Новости, полицейские применили против протестующих газ, после этого нескольким активистам потребовалось промыть глаза.

По информации «24 канала», протестующие хотели разжечь в бочках огонь, но полицеские этого не позволили и впоследствии бочки забрали. Это возмутило сторонников Порошенко, заявлявших, что бочки нужны для приготовления чая, и они начали «толкаться» с силовиками. Однако активистов было меньше, поэтому беспорядок быстро прекратился.