Министр Словакии: Крым останется частью России

Министр экономики Словакии Рихард Сулик раскритиковал санкции против России и заявил, что они бесполезны, так как Крым все равно останется частью РФ. Об этом сообщает Pravda.
«Страны должны торговать друг с другом. Некоторые из наших экспортеров пострадали [от санкции против РФ]. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а от Крыма русские все равно не откажутся», - подчеркнул министр.
Сулик отметил, что Словакия должна смотреть вперед и выстраивать отношения с Россией.
В то же время он добавил, что напряженность на восточной границе Украины «не способствует налаживанию отношений».
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал их бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся. Шредер выразил уверенность, что ни один президент России не откажется от Крыма.