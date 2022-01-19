Министр Словакии: Крым останется частью России

Министр экономики Словакии Рихард Сулик раскритиковал санкции против России и заявил, что они бесполезны, так как Крым все равно останется частью РФ. Об этом сообщает Pravda.

«Страны должны торговать друг с другом. Некоторые из наших экспортеров пострадали [от санкции против РФ]. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а от Крыма русские все равно не откажутся», - подчеркнул министр.

Сулик отметил, что Словакия должна смотреть вперед и выстраивать отношения с Россией.

В то же время он добавил, что напряженность на восточной границе Украины «не способствует налаживанию отношений».