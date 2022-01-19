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1 час назад

Самоходный мангал-пианино блогера из Китая сняли на видео

Житель Китая изобрел самоходный мангал-пианино. Видео необычного музыкального инструмента появилось в распоряжении телеканала «360».

Пока блогер играет классическую музыку, наверху фортепиано готовится мясо. При нажатии на клавиши шампуры автоматически переворачиваются. А предназначенные для изменения окраски звука педали выполняют еще и дополнительную функцию, при помощи них музыкант передвигается на своей конструкции. Благодаря своему изобретению китаец рассчитывает на узнаваемость, уточняет канал.

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