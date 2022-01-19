Пока блогер играет классическую музыку, наверху фортепиано готовится мясо. При нажатии на клавиши шампуры автоматически переворачиваются. А предназначенные для изменения окраски звука педали выполняют еще и дополнительную функцию, при помощи них музыкант передвигается на своей конструкции. Благодаря своему изобретению китаец рассчитывает на узнаваемость, уточняет канал.