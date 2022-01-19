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1 час назад

Турция нашла выход для России и Украины

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москве и Киеву нужно временное соглашение до окончательного урегулирования конфликтов. Об этом сообщает Anadolu.

Турция нашла выход для России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что важно попытаться найти некий modus vivendi [временное соглашение - прим.ред.], и делать это нужно разумно и терпеливо», - заявил Калын.

По его мнению, даже если нынешний кризис разрешится, в будущем будут появляться новые трения и угрозы, «пусть и не в форме традиционных боевых действий».

Калын добавил, что диалог между Россией и Западом только начался, «хотя это должно было случиться раньше».

«Россия обвиняет Запад в том, что он что-то замышляет у себя на заднем дворе, а Запад называет Россию дестабилизирующей державой. Я думаю, всем нам нужно понять, что диалог сейчас важнее, чем когда-либо», - сказал представитель президента.

Он подчеркнул, что Турция не хочет каких-либо военных действий и конфликтов между Россией и Украиной и полностью поддерживает территориальную целостность и политический суверенитет Украины.

«Анкара не хочет новой войны, мы насмотрелись на это в Сирии, Ираке и других частях мира», - заключил он.

Пресс-секретарь президента Турции ранее заявил, что Анкара готова организовать диалог глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Калын отмечал, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому она может стать площадкой для переговоров.

В мире,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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