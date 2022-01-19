В Казахстане высказались о причастности Назарбаева к беспорядкам

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди высказал мнение, что экс-президент Нурсултан Назарбаев и его родственники не причастны к беспорядкам в стране. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Тлеуберди, он не думает, что Назарбаев может быть причастен к массовым беспорядкам, но «в конечном итоге это покажет расследование».
2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около тысячи человек, в МВД сообщили о 19 погибших казахстанских силовиках.
На фоне погромов и столкновений протестующих с силовиками нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую тот должен был занимать пожизненно, объявил о начале спецоперации и попросил о помощи ОДКБ.
18 января впервые после начала беспорядков в стране Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Казахстане, опроверг слухи о конфликте в политической элите страны и подчеркнул, что вся полнота власти принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву.