Посол Казахстана опроверг ущемление русского языка

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев заявил, что в республике не происходит ущемления русского языка. Он опроверг соответствующую информацию в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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«Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский... является языком межнационального общения. В нашей стране не происходит ущемление русского языка, ни в коей мере. Развитие казахского языка происходит не за счет ущемления русского языка... Русский язык есть, будет, был в Казахстане», — сказал он.

При этом посол добавил, что среди молодежи есть элементы культурного отдаления. «Выросло новое поколение людей, и естественно, что мы сегодня живем в независимых государствах уже 30 лет. И... молодые люди не всегда хорошо знают друг друга, понимают, что происходит в наших странах», — отметил Кошербаев.

Ранее Кошербаев заявил, что власти Казахстана не намерены проводить политику дерусификации, все слухи о системном притеснении русского языка в республике лишены оснований. Дипломат отметил, что во времена СССР большая часть городского населения страны стала «терять язык» за ненадобностью, а сам он попросту не развивался.