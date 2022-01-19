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38 минут назад

Посол Казахстана опроверг ущемление русского языка

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев заявил, что в республике не происходит ущемления русского языка. Он опроверг соответствующую информацию в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Посол Казахстана опроверг ущемление русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский... является языком межнационального общения. В нашей стране не происходит ущемление русского языка, ни в коей мере. Развитие казахского языка происходит не за счет ущемления русского языка... Русский язык есть, будет, был в Казахстане», — сказал он.

При этом посол добавил, что среди молодежи есть элементы культурного отдаления. «Выросло новое поколение людей, и естественно, что мы сегодня живем в независимых государствах уже 30 лет. И... молодые люди не всегда хорошо знают друг друга, понимают, что происходит в наших странах», — отметил Кошербаев.

Ранее Кошербаев заявил, что власти Казахстана не намерены проводить политику дерусификации, все слухи о системном притеснении русского языка в республике лишены оснований. Дипломат отметил, что во времена СССР большая часть городского населения страны стала «терять язык» за ненадобностью, а сам он попросту не развивался.

В конце декабря прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ограничивающий использование русского языка в сфере услуг. Он обязывает предпринимателей переводить всю рекламу, вывески, прейскуранты, ценники и меню на казахский язык. Правительство и парламент республики дискриминации в нововведении не увидели.

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