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25 минут назад

Порно-ролик прервал заседание сената в Италии: видео

В Италии заседание сената было прервано из-за порно-ролика. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Во время видеоконференции, в которой принимали участие парламентарии, а также медицинские и научные эксперты (в том числе и лауреат Нобелевской премии), кто-то включил трансляцию своего экрана с записью хентай с героями из игры Final Fantasy 7. Разгневанные участники совещания тщетно пытались перекричать тревожные женские крики, в то время как технические работники пробовали восстановить контроль.

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