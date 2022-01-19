В Италии заседание сената было прервано из-за порно-ролика. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Во время видеоконференции, в которой принимали участие парламентарии, а также медицинские и научные эксперты (в том числе и лауреат Нобелевской премии), кто-то включил трансляцию своего экрана с записью хентай с героями из игры Final Fantasy 7. Разгневанные участники совещания тщетно пытались перекричать тревожные женские крики, в то время как технические работники пробовали восстановить контроль.