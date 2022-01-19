Посадку самолёта Ryanair в Минске объяснили ложными данными

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство её существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве , считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчёте организации.

Там подчеркнули, что эти противозаконные действия противоречат положениям конвенции Монтрё. При этом отмечается, что передача ложной информации не приписывается никакому государству, так как ICAO в своих заявлениях не может опираться на звонки и электронные письма, указано в документе, потому что они не были предоставлены.