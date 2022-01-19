Посадку самолёта Ryanair в Минске объяснили ложными данными

Это показал анализ, проведённый Международной организацией гражданской авиации.
«Поскольку ни бомба, ни свидетельство её существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчёте организации.
Там подчеркнули, что эти противозаконные действия противоречат положениям конвенции Монтрё. При этом отмечается, что передача ложной информации не приписывается никакому государству, так как ICAO в своих заявлениях не может опираться на звонки и электронные письма, указано в документе, потому что они не были предоставлены.
31 января совет организации проведёт заседание по дальнейшим действиям на основании результатов анализа информации об экстренной посадке самолёта.
23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолёта блогера и его спутницу, россиянку Софию Сапегу, задержали. На следующий день Брюссель принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС.