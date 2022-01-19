Киев заподозрил РФ и США в сговоре против Украины

Источник портала «Страна» в украинских дипломатических кругах заявил, что в администрации президента Владимира Зеленского не верят в поддержку США и «шокированы цинизмом» главы США Джо Байдена. В офисе Зеленского считают, что Байден пытается принудить Киев к выполнению минских соглашений.

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Как заявил источник портала, в Киеве крепнет убеждение, что «вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным». Таким способом американцы якобы хотят заставить Украину выполнить минские договоренности и получить что-то от Кремля взамен.

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«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации», - заявил собеседник издания.

По его мнению, повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Петру Порошенко пришлось пойти на вторые минские соглашения из-за «шантажа кредитом МВФ».

По словам источника «Страны», команда Зеленского «в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Позже во время переговоров с Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).